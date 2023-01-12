2023/01/12 | 12:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس محكمة استئناف واسط القاضي محمد الشمري، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، تسريع تنفيذ قرارات قاضي التحقيق.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسريع تنفيذ قرارات قاضي التحقيق على طاولة لقاء وزير الداخلية برئيس محكمة استئناف واسط المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسريع تنفيذ قرارات قاضي التحقيق على طاولة لقاء وزير الداخلية برئيس محكمة استئناف واسط) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسريع تنفيذ قرارات قاضي التحقيق على طاولة لقاء وزير الداخلية برئيس محكمة استئناف واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).