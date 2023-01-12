بطولة أمم أفريقيا للمحليين بالجزائر.. المغرب يعلن موقفه النهائي: لن نشارك

2023/01/12 | 12:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم (الجامعة الملكية المغربية)، الخميس، رسميا عن عدم مشاركة المغرب في بطولة أمم أفريقيا للمحليين بالجزائر.

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