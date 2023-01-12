ماكرون لن يطلب “الصفح” من الجزائر عن الاستعمار ويأمل استقبال تبون هذا العام

2023/01/12 | 12:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرت مساء الأربعاء أنّه لن يطلب “الصفح” من الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم لكنّه يأمل أن يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبّون في باريس هذا العام لمواصلة العمل وإيّاه على ملف الذاكرة والمصالحة … Readmore

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