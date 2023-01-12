مصدر مطلع: إطلاق سراح رئيس اللجنة الماليَّـة السابق هيثم الجبوري بكفالة مالية

2023/01/12 | 12:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر بأنه تم إطلاق سراح رئيس اللجنة الماليَّـة النيابية للدورة السابقة والمُستشار السابق في رئاسة الوزراء، هيثم الجبوري، بكفالة مالية.واعتقل الجبوري في تشرين الثاني الماضي بتهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.بحسب الهيئة العليا لمُكافحة الفساد التي نفذت … Readmore

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