2023/01/12 | 12:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، عن تورط سفراء...

ظهرت المقالة النائبة عالية نصيف لـ المسلة: سفراء عراقيون يهربون البشر والآثار والذهب أولاً على المسلة.

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