"نفوذ متصاعد لفاغنر".. تقارير ترصد علامات انقسام بين "رجال بوتين"

2023/01/12 | 12:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء تعيين موسكو لقائد جديد لحربها في أوكرانيا ليكشف عن حجم الصراعات والخلافات بين رجال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد الانتكاسات التي منيت بها قواته أمان نظيرتها الأوكرانية خلال الفترة الماضية.

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