2023/01/12 | 13:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lXeYv2-Wh70

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جسر متهالك يزهق الأرواح ويهدد عشرات العوائل القاطنة في قرية الجزرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جسر متهالك يزهق الأرواح ويهدد عشرات العوائل القاطنة في قرية الجزرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).