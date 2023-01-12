2023/01/12 | 13:00 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جسر متهالك يزهق الأرواح ويهدد عشرات العوائل القاطنة في قرية الجزرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: lXeYv2-Wh70
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جسر متهالك يزهق الأرواح ويهدد عشرات العوائل القاطنة في قرية الجزرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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