ارتفاع اسعار النفط العالمية مع تحسن الطلب الصيني ورفع القيود

2023/01/12 | 13:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، مواصلة مكاسب الجلسة السابقة مع تحسن توقعات الطلب في الصين وتزايد المخاوف بشأن تأثير العقوبات على الإمدادات الروسية.وارتفع خام برنت 50 سنتا، أو 0.6%، إلى 83.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:35 … Readmore

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