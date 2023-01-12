مصدر حكومي: السوداني يتوجه اليوم الى المانيا في زيارة قصيرة تستغرق يومين

2023/01/12 | 13:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر حكومي، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيتوجه اليوم الخميس، إلى المانيا في زيارة تستغرق يومين.وقال المصدر، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيغادر اليوم إلى المانيا في زيارة تستغرق يومين”.وعدّ السوداني في وقت … Readmore

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