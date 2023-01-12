السوداني يكشف عن وجود أكثر من 1600 مشروع تنموي متلكّئ

2023/01/12 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وجود أكثر 1600 مشروعاً تنموياً متلكئاً، مؤكداً على ضرورة تحريك هذه المشاريع ودفعها نحو الإتمام بما يضمن الحفاظ على الأموال العامة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي، لرئيس مجلس الوزراء، أن "السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لبحث تسريع المشاريع التنموية المتلكئة، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية".

وأكد السوداني، خلال الاجتماع، على "وجوب تجاوز التعطيل الذي تسببه التحقيقات الجارية منذ سنوات بشأن المشاريع المتلكئة، أو تلك التي يشوبها فساد مالي أو إداري، مع أهمية المحافظة على مصلحة الدولة وحفظ المال العام في الوقت نفسه".

وأشار إلى، أن "هنالك أكثر من 1600 مشروعاً تنموياً متلكّئاً تراكمت خلال عشر سنوات، ويتوجب اليوم اتخاذ إجراءات بشأنها، تتطلبها المصلحة العامة وأولوية تقديم الخدمات للمواطنين، مع التزام النزاهة وضمان عدم هدر الأموال أو ضياعها بتقادم المشاريع وتوقفها"، مشدداً على "ضرورة تحريك هذه المشاريع ودفعها نحو الإتمام، بما يضمن الحفاظ على الأموال العامة".

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