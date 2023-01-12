صافرة عراقية تضبط مواجهة قطر والإمارات في خليجي 25

2023/01/12 | 13:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج “خليجي 25” عن طاقم تحكيم مباراة قطر والإمارات في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الخليج “خليجي 25”.وسيقود المباراة طاقم تحكيم عراقي يتألف من: علي صباح (حكم الساحة)، أحمد صباح (مساعد أول)، حيدر عبد الحسن (مساعد ثاني)، مهند قاسم (حكم رابع).وسيتواجد في غرفة تقنية الفيديو […]

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