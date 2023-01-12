هل يتجه مستقبل المدن التي نعيش فيها إلى ما تحت الأرض؟

2023/01/12 | 13:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع توقع ارتفاع عدد سكان المدن وندرة المساحات، يبحث المهندسون والمطورون في مدن مثل سنغافورة بشكل متزايد لاستخدام المساحات الجوفية.

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