مدرب الإمارات: نتفهم إحباط الجماهير .. سنغير صورة الفريق امام قطر

2023/01/12 | 13:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدرب المنتخب الإماراتي رودلفو اروبارينا، أن الكادر التدريبي لمنتخبه يتفهم إحباط جماهير الأبيض الإماراتي بعد الخسارتين أمام البحرين والكويت في كأس الخليج “خليجي 25”.

وقال اروبارينا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة قطر إن “الكادر التدريبي للمنتخب الإماراتي يتفهم إحباط الجماهير وحاول رصد الأخطاء وعقد عدة اجتماعات لشرح السلبيات والمطلوب في المباراة المقبلة”.

وأضاف “لسنا راضين عن المستويات التي قدمناها في المباراتين الاوليتين، يجب ان نغير الصورة في المباراة الاخيرة امام قطر ونلعب من اجل الفوز ثم ننتظر نتيجة المباراة الاخرى لمعرفة مصيرنا”.

وتابع “لا أحد غيري يتدخل في اختيار القائمة والأسماء المتواجدة نابعة من قناعاتي، دربت بوكا جونيورز والكثير من الأندية الإماراتية وخلال مسيرتي التدريبية لم أسمح بالتدخل في عملي”.

بدوره قال لاعب منتخب الإمارات يحيى الغساني “لا يمكن ان نغير من الماضي بعد خسارة المباراتين السابقتين، وبالتالي نصب كامل تركيزنا على مواجهة المنتخب القطري من اجل ان نغير الصورة ولن نرضى بغير الفوز والمضي خلف ما تبقى من حظوظ”.

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