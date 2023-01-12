القضاء يحصي المعاملات المنجزة الخاصة بتعويضات المتضررين في الأنبار

2023/01/12 | 13:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، أن رئاسة محكمة استئناف الانبار انجزت (4231) معاملة، الخاصة بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في المحافظة.وأوضح بيان لمجلس القضاء تلقاه […]

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