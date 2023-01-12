2023/01/12 | 13:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، تفاصيل مباحثاته المرتقبة في ألمانيا.وقال السوداني، في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته بغداد إلى برلين، إن “زيارتنا إلى ألمانيا جاءت لأهميتها الاقتصادية والتكنولوجية”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الوزراء يفصل مباحثاته المرتقبة مع المانيا المركز الخبري الوطني.

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