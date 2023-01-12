لوموند: بعد 20 عاما على غزو العراق.. الحرب في كل الأذهان والجميع من المريخ!

2023/01/12 | 13:23 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت لوموند إن أميركا وأوروبا لم تصلا منذ زمن إلى التقارب الذي هما عليه الآن وذلك لدعمهما أوكرانيا بعدما كادت روابطهما تنقطع حتى قيل إن الأميركيين من المريخ المحارب والأوروبيين من كوكب الزهرة المسالم.

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