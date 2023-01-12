رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً لتسريع المشاريع المتلكئة

2023/01/12 | 13:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً خُصص لبحث تسريع المشاريع التنموية المتلكئة.

وشدّد السودانيخلال الاجتماع على ضرورة تحريك هذه المشاريع ودفعها نحو الإتمام، بما يضمن الحفاظ على الأموال العامة.

وأكد السيد السوداني وجوب تجاوز التعطيل الذي تسببه التحقيقات الجارية منذ سنوات بشأن المشاريع المتلكئة، أو تلك التي يشوبها فساد مالي أو إداري، مع أهمية المحافظة على مصلحة الدولة وحفظ المال العام في الوقت نفسه.

وأشار السوداني إلى وجود أكثر من 1600 مشروع تنموي متلكّئ تراكمت خلال عشر سنوات، ويتوجب اليوم اتخاذ إجراءات بشأنها، تتطلبها المصلحة العامة وأولوية تقديم الخدمات للمواطنين، مع التزام النزاهة وضمان عدم هدر الأموال أو ضياعها بتقادم المشاريع وتوقفها.

وحضر الاجتماع السادة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية.

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