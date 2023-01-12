2023/01/12 | 13:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ما قاله اياد علاوي عن عدنان درجال وبطولة خليجي 25 في البصرة

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