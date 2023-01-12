فور إعادتهما من سوريا ..إسبانيا تضع امرأتان من عائلات داعش في الحبس الاحتياطي

2023/01/12 | 13:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأعيدت المرأتان إلى إسبانيا ليل الاثنين/ الثلاثاء مع 13 طفلًا.

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