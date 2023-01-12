رفع اكبر راية في فضاء مدينة كربلاء المقدسة بمناسبة ذكرى ولادة الزهراء

2023/01/12 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت كوادر الفنية في العتبة

الحسينية المقدسة أعمالها بخياطة

(الراية الأكبر) والفريدة من نوعها،

التي سيتم رفعها اليوم الخميس بالتزامن

مع ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء

(عليها السلام) في فلكة قناة كر

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