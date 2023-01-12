أحدث تكنولوجيا ادخلتها العتبة الحسينية :حوسبة سحابية وانظمة وتطبيقات الكترونية تختزل الزمن وتقلل الانفاق

2023/01/12 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خدمات تعنى بتقديم موارد تقنية

المعلومات حسب الطلب عبر الانترنت وحسب

احتياج اقسام وشعب العتبة المقدسة،

وخوادم عليها اشراف مستمر يجعل هذه

الانظمة بامان تام اكثر مما تكون معزولة

في حاسوب وتتعرض الى التلف

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