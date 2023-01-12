التخطيط تستحدث ناحية جديدة في بغداد

2023/01/12 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط، الخميس، عن

استحداث ناحية الزعفرانية في العاصمة

بغداد.

وذكر بيان للوزارة، أن "الناحية الجديدة

المستحدثة هي ناحية الزعفرانية، ضمن

قضاء الرصافة في العاصمة بغداد"، مشيراً

الى أن "دائ

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