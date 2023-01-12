2023/01/12 | 13:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 يناير، 2023 بغداد/المسلة: الخميس 12 كانون الثاني 2023 مدرب البحرين: لم نضمن التأهل بعد..ونظيره...

ظهرت المقالة خليجي البصرة: مدرب البحرين: لم نضمن التأهل بعد..



ونظيره الكويتي: مستعدون ونحتاج للتركيز أولاً على المسلة.

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