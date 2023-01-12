السوداني يعلن تفاصيل زيارته إلى ألمانيا

2023/01/12 | 13:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، تفاصيل زيارته إلى ألمانيا، فيما أشار إلى انها ستتضمن توقيع مذكرات تفاهم بقطاع الكهرباء.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن "زيارتنا إلى ألمانيا جاءت لأهميتها الاقتصادية والتكنولوجية"، مبينا ان "وفدنا يضم وزراء الخارجية والصناعة والهجرة إضافة الى رجال أعمال صناعيين لديهم مشاريع منجزة ومجموعة من المستشارين".

وأضاف "سنوقع مذكرات تفاهم بقطاع الكهرباء مع المانيا"، مشيرا الى انه "ستكون هناك مبادرات في برامج التنمية والتدريب المهني والتعليم".

وتابع رئيس الوزراء أن "هناك فرص استثمار كبيرة بمشاريع الغاز المصاحب"، لافتا إلى أنه "سيكون هناك تعاون مالي ومصرفي مع الجانب الألماني لتحسين الاقتصاد والصناعة".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد عد زيارته المرتقبة إلى ألمانيا تأكيداً على قوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين بغداد وبرلين.

وقال السوداني في مقال أن " زيارته الرسمية إلى ألمانيا تعد تأكيداً على قوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين بغداد وبرلين"، لافتا الى أن "برنامج حكومته يركز على تعزيز الحكم الرشيد واتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة في مكافحة الفساد".

وأضاف، أن "الخبرة الألمانية تعتبر ذات فائدة كبيرة لنا في دعم هيئة النزاهة وتطوير الإجراءات والاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الفساد"، مؤكدا "نهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية مع ألمانيا والارتقاء بها إلى مستوى يتناسب مع العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأشار إلى أن " بناء اقتصاد قوي يمنح الشباب العراقي فرصة للاستثمار"، مبينا انه " لا يمكن لأي حكومة إجبار المهاجرين على العودة".

وتابع، "سنقترح على الحكومة الألمانية تشكيل لجنة مشتركة لتمهيد الطريق للعودة الطوعية للعراقيين"، مؤكدا " سنعمل أيضا عن كثب مع ألمانيا بشأن القضايا الحساسة مثل عمليات الترحيل ونفحص بدقة كل حالة وفقًا للقانون والاتفاقيات بين البلدين".

ولفت إلى أن "برلين ساهمت بنحو 3.4 مليارات دولار في جهود التنمية وإعادة الإعمار في العراق"، منوها بان "الوكالة ألمانيا للتعاون الدولي ساعدت أكثر من 37000 عراقي في الحصول على وظائف أو بدء أعمالهم التجارية الخاصة بينهم 30 في المائة من النساء".

وبين أن "ألمانيا تساهم بفاعلية في صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراق"، مشيرا الى ان "مجالات التعاون بين العراق وألمانيا متعددة الجوانب".

ولفت الى ان "شركة سيمنز تعمل على توفير الكهرباء لنحو 23 مليون عراقي من خلال 13 محطة كهرباء في جميع أنحاء البلاد"، موضحا ان "محطات الطاقة هذه هي حجر الزاوية لإعادة إعمار العراق لأنها ضرورية للتنمية الاقتصادية للبلاد".

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