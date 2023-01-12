وزير النفط يكلف مديراً بـ

2023/01/12 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الخميس، امرا وزاريا بتكليف علي عبد الكريم ناصر، بمهام مدير عام شركة الانابيب النفطية.وبحسب وثيقة صادرة عن الوزير، بتاريخ 12 كانون الثاني الجاري، وتلقتها (بغداد اليوم)، "تقرر نقل علي عبد الكريم ناصر مدير عام من مركز الوزارة الى شركة خط الانابيب النفطية ويكلف بمهام مدير عام الشركة اعلاه (اصالة).

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