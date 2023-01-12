البرلمان يستأنف جلساته السبت المقبل وينشر جدول اعماله (وثيقة)

2023/01/12 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مجلس النواب، اليوم الخميس، جدول اعمال جلسته السبت المقبل.

ونشرت الدائرة الاعلامية جدول الاعمال، وتلقته (بغداد اليوم)، حيث تضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، فضلا عن التصويت على النواب الجدد في اللجان النيابية الدائمة، بالاضافة الى قراءة اولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطعين الخاص والمختلط.كما تضمن الجدول، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المعلومات الواردة في كتاب وزارة البيئة بوجود اشعاع كيميائي مسرطن في سماد الداب الذي تنتجه شركة الاسمدة الجنوبية، بالاضافة الى تقرير لجنة الصحة والبيئة المشاركة في مؤتمر الدول الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية للتغيير المناخي cop27 حول التغيرات المناخية".

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