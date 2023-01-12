انتشال 4 أشخاص وجثة امرأة مسنة من انهيار منزل في بابل

2023/01/12 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، اليوم الخميس، انتشال 4 أشخاص وجثة امرأة مسنة من انقاض منزل منهار في بابل.

وذكرت إعلام المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني أنقذت أربعة أفراد من عائلة واحده بينهم أطفال فيما انتشلت جثة امرأة مسنة من تحت ركام منزل منهار في قضاء الكفل بمحافظة بابل".وأردف: "إذ هرعت فرق الدفاع المدني الى موقع الحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين فيما آمنت نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج، وسلمت الجثة الى دائرة الطب العدلي بالمحافظة".

وأشار إلى أن "سبب الحادث تقادم البناء داخل الدار ".

تحرير: غ.



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