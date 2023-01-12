"الوضع صعب".. أوكرانيا تنفي مزاعم "الفاغنر" وتؤكد استمرار القتال في سوليدار

2023/01/12 | 14:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، غانا ماليار ،الخميس، أن الجيش يقاتل من أجل سوليدار بشرق أوكرانيا لكن "الوضع صعب" على الأرض في ظل معارك هي "الأشرس" مع القوات الروسية.

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