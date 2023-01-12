أهم أجندة زيارة السوداني لالمانيا.. اضافة 4 الاف ميغا دون الحاجة للغاز

2023/01/12 | 14:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أهم الفقرات على أجندة زيارته إلى ألمانيا، مبيناً أن قطاعات الكهرباء والتكنولوجيا والاقتصاد تتصدر التفاهمات.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن “الوفد العراقي الى المانيا يضم وزراء الخارجية والصناعة والهجرة ورجال أعمال صناعيين لديهم مشاريع منجزة ومجموعة من المستشارين”.

وأضاف “سيتم توقيع مذكرات تفاهم في قطاع الكهرباء مع المانيا، الى جانب مبادرات في برامج التنمية والتدريب المهني والتعليم”.

واشار الى ان “هناك فرص استثمار كبيرة في مشاريع الغاز المصاحب للنفط، فضلا عن تعاون مالي ومصرفي مع الجانب الألماني لتحسين الاقتصاد والصناعة”.

وكانت الحكومة العراقية قد كشفت في وقت سابق عن خطط لاضافة مايقارب الـ4 الاف ميغا واط من الطاقة الكهربائية عبر الدورة المركبة وهو ماسيوفر اموالا تقارب الـ4 مليار دولار سنويًا بفعل عدم الحاجة للغاز لتشغيل هذه الكمية من الطاقة.

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