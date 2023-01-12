2023/01/12 | 14:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ناقش محافظ واسط محمد جميل المياحي مع وزير الداخلية عبد الامير الشمري ملف تعزيز الاستقرار الأمني في محافظة واسط.وذكر بيان لمكتب المحافظ تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “وزير الداخلية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المياحي يناقش مع الشمري ملف تعزيز الاستقرار الأمني في واسط المركز الخبري الوطني.

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