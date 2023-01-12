2023/01/12 | 14:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أماكن صلاة الجمعة الموحدة في المحافظات بغداد _ مدينة الصدر كربلاء _ مرقد الحر الرياحي “ع” النجف _ مسجد الكوفة المعظم ميسان _ مسقفات صلاة الجمعة واسط _ جامع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أماكن إقامة الصلاة الموحدة للتيار الصدري في المحافظات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أماكن إقامة الصلاة الموحدة للتيار الصدري في المحافظات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أماكن إقامة الصلاة الموحدة للتيار الصدري في المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).