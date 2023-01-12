دولة القانون: غالبية الكتل السياسية تسعى لتعديل قانون الانتخابات بأسرع وقت

2023/01/12 | 14:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون مهند الخزرجي، اليوم الخميس، سعي غالبية الكتل السياسية لتعديل قانون الانتخابات باسرع وقت ممكن، مبيناً ان قائمة التعديلات ستطرح خلال الفصل التشريعي الثاني.وقال الخزرجي: إن “غالبية الكتل السياسية عازمة على تعديل قانون الانتخابات … Readmore

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