رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يتشرف بزيارة العتبات المقدسة في النجف وكربلاء

2023/01/12 | 14:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة “إسلام آباد بوست “Islamabad

Post الرسمية الباكستانية، بوصول وفد

رفيع المستوى يوم أمس الأربعاء المصادف

11 كانون الثاني 2023، الى مدينتيّ النجف

الأشرف وكربلاء المقدسة لإجراء مراسيم

العتبات ا

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