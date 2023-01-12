مدرب البحرين: رغم تصدرنا المجموعة لكننا لم نضمن التأهل

2023/01/12 | 14:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدربُ منتخب البحرين "هيليو سوزا" إن

منتخب البحرين لم يضمن بعد التأهل للدور

نصف النهائي لبطولة خليجي 25 الجارية في

مدينةِ البصرة على الرغم من تصدره

المجموعة بعد جولتين، وبالعلامة

الكاملة (ست نقاط).

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