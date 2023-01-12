2023/01/12 | 14:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: awsbAV98uL4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | التصريح الصحفي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبيل مغادرته إلى المانيا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | التصريح الصحفي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبيل مغادرته إلى المانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).