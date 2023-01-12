2023/01/12 | 14:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jfKjgLq2xm4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توقعات الجماهير حول مباراة منتخبنا الوطني والمنتخب اليمني) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. توقعات الجماهير حول مباراة منتخبنا الوطني والمنتخب اليمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).