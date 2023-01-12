السوداني يكشف أجندة رحلته إلى ألمانيا

2023/01/12 | 14:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنوقع مذكرات تفاهم مع الجانب الألماني في قطاع الكهرباء.

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