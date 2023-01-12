تأجيل رحلة الخطوط الجوية العراقية من مطار أربيل الى مطار بغداد .. واستياء كبير من المسافرين

2023/01/12 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشتكى مجموعة من المواطنين مساء هذا اليوم الخميس ،بتأجيل رحلتهم دون سابق إنذار ، وأدى ذلك إلى استياء كبير من مسافرين في مطار اربيل لتأجيل رحلة الخطوط الجوية العراقية من مطار اربيل الى مطار بغداد من الساعة ٣ مساءً الى ال٩ مساءً دون سابق انذار ، وقامت ادارة المطار بالتعليق على ذلك ومعلله أنّ الخلل من الخطوط الجوية وليس من المطار بسبب تحويل اغلب الطائرات الى البصرة

شاهد ..



استياء كبير من المسافرين لتأجيل رحلة الخطوط الجوية العراقية من مطار #أربيل الى مطار #بغداد#العراق #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/YfcRk1kEUP

— قناة التغيير الفضائية (@AlTaghierTV) January 12, 2023

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