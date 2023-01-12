2023/01/12 | 14:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 يناير، 2023 بغداد/المسلة: حققت الصادرات التركية إلى دول الشرق الأوسط والخليج، نمواً بنسبة 17.8...

ظهرت المقالة العراق في مقدمة البلدان الأكثر استيراداً من تركيا خلال 2022 أولاً على المسلة.

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