مقارنة بين عام 2022 و2050.. كيف ستتغير الكثافة السكانية في الدول العربية؟

2023/01/12 | 14:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية تقريرًا تحت عنوان "سكان العالم" الذي يقدم صورة شاملة عن الوضع السكاني في جميع أنحاء العالم.وصل عدد سكان العالم ما يقرب من 8 مليارات في عام 2022.

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