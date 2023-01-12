الامانة العامة لمجلس الوزراء: المباشرة بتصاميم الطريق الحلقي وسينجز خلال عدة مراحل

2023/01/12 | 14:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، المباشرة بإعداد التصاميم الخاصة ضمن المرحلة الأولى لمشروع الطريق الحلقي، فيما أكدت أن الطريق سيسهم في فك الاختناقات المرورية داخل بغداد.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، إن “الطريق الحلقي يعد من المشاريع الحيوية والمهمة والاستراتيجية في العاصمة بغداد، حيث إنه مدرج ضمن مشروع إيجاد الحلول المناسبة لفك الاختناقات المرورية في العاصمة”، لافتاً إلى أن “الطريق يبلغ طوله 98 كم ويحيط بجميع جوانب العاصمة بغداد”.

وأضاف مجيد، أن “هذا المشروع سيسهم في فك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة السير إلى حد كبير للوافدين أو المغادرين من وإلى العاصمة”.

وأشار إلى أن “الأمانة العامة في طور إعداد التصاميم الخاصة ضمن المرحلة الأولى للمشروع”، مبيناً أن “المشروع يعد من المشاريع طويلة الأمد ويحتاج إلى جهد وتكاتف حكومي، بالإضافة إلى أنه سينجز من خلال عدة مراحل”.

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