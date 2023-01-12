المندلاوي يدعو الحكومة إلى الاسراع في تقديم قانون الموازنة للبرلمان

2023/01/12 | 14:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، اليوم الخميس، إلى الإسراع في تقديم قانون الموازنة لمجلس النواب للتصويت عليه.

وذكر بيان لمكتب المندلاوي، أن الأخير “التقى مع محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية”.

ودعا المندلاوي، الحكومة إلى “ضرورة الإسراع في إكمال مشروع قانون الموازنة للعام الجاري، وارساله الى مجلس النواب لادراجه ضمن جدول الاعمال وقراءته قراءة اولى واجراء التعديلات عليه قبل عرضه على التصويت، والتأكيد على تضمين اصحاب العقود والمحاضرين و حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل وغيرهم من مختلف شرائح المجتمع ضمن بنوده”.

وبحسب البيان، أن “النائب الأول بحث مع السوداني زيارة رئيس مجلس النواب الاردني (احمد الصفدي)، والوفد النيابي المرافق له الى العراق، فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإكمال اقرار المشاريع المهمة، وخطوات مكافحة الفساد”.

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