بالصور.. بدء توافد الجماهير العراقية على ملعب جذع النخلة

2023/01/12 | 14:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأت الجماهير الرياضية العراقية، بالتوافد على ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة للحضور إلى مباراة منتخبنا الوطني أمام اليمن في كأس الخليج “خليجي 25”.

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بدء توافد الجماهير العراقية على ملعب جذع النخلة أولاً على ايرث نيوز.

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