العراق و فرنسا يبحثان التعاون في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأصول المهربة

2023/01/12 | 14:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، القاضي حيدر حنون، والسفير الفرنسيُّ في العراق إريك شوفالييه، اليوم الخميس، تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الفساد واسترداد عائدات الفساد المُهرَّبة للخارج.وقالت […]

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