2023/01/12 | 14:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجماهير العراقية تتوافد الى ملعب جذع النخلة لمؤازرة منتخبنا الوطني في خليجي 25..



صور المركز الخبري الوطني.

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