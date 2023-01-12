ضبط حاويتين مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد في موانئ البصرة

2023/01/12 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

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تمكن منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط حاويتين محملة ( دراجات نارية مختلفة الانواع) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.تم تشكيل لجنة بالتعاون مع الدوائر العاملة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة كمرك ام قصر .

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