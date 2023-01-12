إصابة منتسبين وامرأة باشتباكات مع تجار مخدرات في المثنى

2023/01/12 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بإصابة منتسبين اثنين وامرأة نتيجة اشتباكات للقوات الامنية مع تجار مخدرات في محافظة المثنى.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية مشتركة اشتبكت مع مجموعة من تجار المخدرات شرق ناحية السوير بمحافظة المثنى بعد محاولة اعتقالهم".

واضاف، أن "الاشتباكات اسفرت عن اصابة منتسبين اثنين وامرأة بجروح"، مبينا أن "الاشتباكات مستمرة بين القوات الامنية وتجار المخدرات".

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