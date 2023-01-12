الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال ناشط من

2023/01/12 | 15:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن اعتقال ناشط في مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

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