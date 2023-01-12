2023/01/12 | 15:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الجيش اللبناني، اليوم الخميس، إصابة 4 عسكرييين في تبادل لإطلاق النار مع تهمين بتجارة المخدرات في الضاحية الجنوبية، لبيروت.

وقال الجيش اللبناني، في بيان عبر تويتر اليوم، إن قوة من الجيش داهمت حي الجورة- برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، وأوقفت 7 بينهم أحد أخطر تجار المخدرات في المنطقة.

وأضاف البيان إصابة 4 عسكريين وموقوفين اثنين.

التالي

منذ 20 دقيقة

ماليزيا توقف تصدير زيت النخيل إلى الاتحاد الأوروبي

منذ 18 ساعة

الفساد يعرقل تقديم الخدمات للعراقيين..



لماذا لم يفعلها في خليجي 25؟

منذ 24 ساعة

تعطيل جميع الرحلات الجوية عبر الولايات المتحدة

منذ يوم واحد

وفاة رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق

منذ يومين

يخص حزب العمال..



هذا ما أكده أردوغان خلال اتصاله بالسوداني

منذ يومين

روسيا تتقدم نحو باخموت في دونباس

منذ يومين

بري يدعو إلى الجلسة 11 لمحاولة انتخاب رئيس جديد للبنان

منذ يومين

إغلاق مطار في روسيا

منذ 3 أيام

السعودية: عودة الحج هذا العام بدون قيود أو شروط

منذ 3 أيام

لإعادة البناء بعد الفيضانات…باكستان تبحث عن 16 مليار دولار

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجار مخدرات يطلقون الرصاص على جنود في بيروت) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجار مخدرات يطلقون الرصاص على جنود في بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).