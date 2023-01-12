ماليزيا توقف تصدير زيت النخيل إلى الاتحاد الأوروبي

2023/01/12 | 15:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعد ماليزيا لوقف تصدير زيت النخيل إلى الاتحاد الأوروبي، رداً على القواعد الجديدة للاتحاد للتصدي لقطع الغابات في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن فضل الله يوسف، نائب رئيس وزراء ماليزيا ووزير الزراعة، أن القواعد الأوروبية الجديدة ستؤدي إلى غلق السوق أمام زيت النخيل وستناقش ماليزيا وإندونيسيا خيار وقف تصديره إلى الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن إندونيسيا هي أكبر منتج لزيت النخيل في العالم تليها ماليزيا.

وأضاف نائب رئيس الوزراء “هذا هو أحد الخيارات أمامنا لكن علينا مناقشة الأمر مع إندونيسيا”، مشيراً إلى أن التعاون بين الدولتين مهم للتغلب على الحواجز التجارية والحملات السلبية ضد زيت النخيل.

وقال: “سيكون لنا صوت واحد أقوى إذا وضعنا أيدينا في يد إندونيسيا”.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي وافقت دول الاتحاد الأوروبي على منع بيع المنتجات التي تتسبب في تدمير الغابات في المتاجر، ومراكز التسوق الأوروبية، مثل زيت النخيل، والمطاط، ولحوم الأبقار، والكاكاو، والقهوة، وغيرها.

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